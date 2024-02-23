Eskişehirli Sporcu Umreden Dönerek Turnuvada Altın Madalya Kazandı

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Eskişehirli sporcu Gülsena Karakuyulu Ertunç, umre ziyaretinde iken tarihi değişen turnuvaya katılmak için Suudi Arabistan'dan çıkarak, 7 saatlik yolculuk sonrası başlamasına iki dakika kala uykusuz ve ısınmadan girdiği maçlarda 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 29 Ocak tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada, Anadolu Üniversitesi sporcuları 7'si altın toplam 14 madalya ile döndüler. Erzurum'da yaşayan Anadolu Üniversitesi sporcuları Gülsena Karakuyulu Ertunç ise ilginç bir olay yaşadı. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapan Karakuyulu, annesine verdiği "Şampiyon olursam kutsal topraklara seni ben götüreceğim" sözünü yerine getirmek için sömestr tatilinde umre ziyaretine gitti. Karakuyulu, daha sonra Erzurum'daki şampiyonanın planlanandan daha erken tarihe alınmasından dolayı Türkiye'ye dönmenin yolunu aradı. Anadolu Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri sonucu milli sporcu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinden Medine'ye daha sonra İstanbul'a geldi. Daha sonra hiç uyumadan, aktarma ile Erzurum'a geçen Gülsena Karakuyulu Ertunç, 7 saatlik yolculuğun sonunda, 2 dakika kala müsabakanın oynanacağı salona girdi. Normal şartlarda en az 30 dakika ısınma hareketlerinin yapıldığı müsabakaya kahvaltı yapmadan, uykusuz ve antrenmansız giren Gülsena Karakuyulu Ertunç, hem takımı ile hem de bireysel olarak altın madalyanın sahibi oldu.

"Maça son 2 dakika kala nasıl salona girdi"

Erzurum'daki maçına 2 dakika kala yetişen Gülsena Karakuyulu Ertunç, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinden yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Planlanan maç tarihimiz martta olduğu için ben sömestr tatilinde umre ziyaretine gitmiştim. Fakat maç erken bir tarihe alındığı için benim umreden bir gün önce dönmem gerekiyordu. Tabii bu inanılmaz yoğun görüşmeler ve çalışmalar sayesinde oldu. Buradan üniversiteme çok teşekkür ediyorum, inanılmaz desteklediler ve beni Umre'den bir gün önce getirdiler maça girmem için. Maça son 2 dakika kala salona girdim diyebilirim. Çünkü saat 8.55'te havalimanına indim, saat 9.00'da maç başlıyordu. Acilen koşturdum işte yolda saçımı makyajımı yaptım, giyindim falan derken maça son anda çıktım. Daha doğru, düzgün kahvaltı bile yapamadığım için gözüm karardı, başım döndü ama Allah'a şükür bir yerden kurtardık. 2 kategoride de Türkiye Şampiyonu oldum. Her girdiğim kategoride şampiyon oldum, güzel bir şekilde atlattık."

"Isınmadan çıktığım için sakatlıklar oldu"

Kahvaltı ve ısınma hareketlerini dahi yapamadan şampiyon olan Gülsena Karakuyulu Ertunç, "Normalde biz maça çıkmadan önce özellikle iyi bir kahvaltı yaparız. Bütün gün çok yoğun olacağı için arkasından en az böyle yarım saat düzgün bir ısınma yapmamız gerekiyor. Çünkü maça çıktığımızda sakatlıklar yaşayabiliriz. Fakat işte düzgün bir ısınma yapamadım maalesef bu da benim için çok büyük bir eksiydi. Maçlara ısınmadan çıktığım için sakatlıklar oldu. Turnuva Erzurum'daydı. Ben bir gün önce döndüm. İstanbul'da kaldım, 2 saat hiç uyumadım bütün gece aktarmaları bekledim. Onu yaptım bunu yaptım saat 8.55'de de Erzurum'a indim" dedi. - ESKİŞEHİR