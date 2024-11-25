Eskişehirli sporcular 23 Kasım Antalya Avrupa Kros Milli Takım Seçmesi'nde 2'inci olarak milli Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli forma ile temsil edecek
23 Kasım Antalya Avrupa Kros Milli Takım Seçmesi'nde U20 Genç Kızlar'da Elif Naz Köseoğlu ve U23 Yaş Altı Sıla Bayır 2'nci oldu. Sporcular derecelerini müsabaka sonrasında mutluluklarını antrenör ve arkadaşları ile kutladı. Eskişehirli sporcular, 8 Aralık Antalya'da yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası'nda milli forma ile Türkiye'yi temsil edecek. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehirli Sporcular Avrupa Kros'da İkincilik Elde Etti - Son Dakika
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