Eskişehirli Sporcular Başarılarıyla Gurur Verdi

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Eskişehirli sporcular, 9 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazandıkları turnuvaların ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ı ziyaret etti.

Eskişehirli sporcular, mayıs ayında düzenlenen Kick Boks Turkish Open WAKO Dünya Kupası ve 1. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonalarından 9 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, elde edilen başarıların ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ı ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. - ESKİŞEHİR