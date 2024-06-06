Eskişehirli Sporcular Başarılarıyla Gurur Verdi - Son Dakika
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Eskişehirli Sporcular Başarılarıyla Gurur Verdi

Eskişehirli sporcular, Kick Boks Turkish Open WAKO Dünya Kupası ve 1. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonalarında kazandıkları 9 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya ile büyük bir başarı elde etti. Sporcular, başarılarının ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ı ziyaret etti ve tebrik edildi.

06.06.2024 13:37
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Eskişehirli sporcular, 9 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazandıkları turnuvaların ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ı ziyaret etti.

Eskişehirli sporcular, mayıs ayında düzenlenen Kick Boks Turkish Open WAKO Dünya Kupası ve 1. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonalarından 9 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, elde edilen başarıların ardından Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ı ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sporcular ve antrenörleri tebrik edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Sporcular Başarılarıyla Gurur Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Sporcular Başarılarıyla Gurur Verdi - Son Dakika
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