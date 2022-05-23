Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü - Son Dakika
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Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü

23.05.2022 15:49
Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü

Eskişehir İnönü Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan farklı madalyalar kazanarak geri döndü.

Eskişehir İnönü Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri, Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan farklı madalyalar kazanarak geri döndü.

Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda katılan Eskişehir İnönü Vehbi Koç Ortaokulu öğrencileri, ortaya koydukları mücadele sayesinde altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Öğrencilerden Feride Bozkurt, sol kol 50 kilogramda altın madalya alarak ön plana çıktı. Diğer sporcular ise farklı derecelerde başarı göstererek, gümüş ve bronz madalya almayı hak etti. Bilek güreşi dalında uluslararası dereceleri bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Koç, "Öğrencilerim buralara gelmek için çok çalıştı. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Hedefimiz öğrencilerimizin bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamak olacak. Ayrıca bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Okul Müdürümüz Fazıl Özkara'ya da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

"Başarılarının devam etmesi için elimizden geleni yapacağız"

Öğrencilerinin elde ettiği başarılar hakkında konuşan Okul Müdürü Fazıl Özkara, "Bizim mesleğimizin odak noktasında öğrenci bulunuyor. Akademik gelişiminin yanında sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarını desteklemek, bu süreçte karşılaşılan engelleri aşmak da bize düşüyor. Elimizden geldiğince tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Başarı ve gelişim yolunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak ve onlara özgüven aşılamak. Başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Tuğba Koç olmak üzere tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Başarılarının devam etmesi için elimizden geleni yapacağız "ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencilerden, Feride Bozkurt sol kol 50 kilogramda Türkiye Şampiyonu, İsa Bozkurt sağ kol 40 kilogramda Türkiye ikincisi ve sol kol 40 kilogramda Türkiye dördüncüsü, Hacer Nisa Dülger sağ kol 45 kilogramda Türkiye ikincisi ve sol kol 45 kilogramda ise Türkiye üçüncüsü ve Gülhanım Köse sağ kol 55 kilogramda Türkiye üçüncüsü ve sol kol 55 kilogramda Türkiye dördüncüsü olarak madalya kazandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü
Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü
Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Adıyaman, Bozkurt, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü - Son Dakika


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