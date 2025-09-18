Eskişehirli Sporcular Dünya Şampiyonası\'ndan Madalya İle Döndü

Eskişehirli sporcular Zeynep Yiğit ve Murat Cırık, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

10-22 Eylül 2025 tarihlerinde Bulgaristan'ın Albena kentinde 60 ülkenin katılımıyla düzenlenen 46. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular önemli dereceler elde etti. 18 yaş altı kızlar 60 kilo kategorisinde mücadele eden Zeynep Yiğit, sağ kolda dünya üçüncülüğü kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Aynı zamanda Zeynep Yiğit'in antrenörü olan milli sporcu Murat Cırık ise +80 kilo ayakta yarışanlar kategorisinde sağ kolda dünya üçüncüsü, sol kolda ise dünya şampiyonu oldu. - ESKİŞEHİR