Eskişehirli Sporcular Şampiyon Oldu

Eskişehirli sporcular Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
Afyonkarahisar'da 6-13 Temmuz'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular büyük bir başarı yakaladı. Eskişehir Kadın Hentbol takımı turnuvada namağlup bir şekilde şampiyon oldu. Ayrıca Beyza Nur Şahin ise turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
Öte yandan Eskişehir Erkek Hentbol Takımı ise Türkiye 4'üncüsü oldu.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise sporcuları bu başarılarından dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR
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