Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü

20.06.2022 10:27
Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları ve sporcuları, Aydın, Bursa ve Uşak'ta düzenlenen müsabakalardan dereceyle döndü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımları ve sporcuları, Aydın, Bursa ve Uşak'ta düzenlenen müsabakalardan dereceyle döndü.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tenis takımı 16-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen Aydın Analig Tenis'te yarı finale yükseldi. 17-19 Haziran tarihlerinde Uşak'ta düzenlenen Masa Tenisi Analig grup elemelerinde kız takımı 3'üncü olarak yarı finale çıktı. Ferdi kız sıralamasında ise Elif Köroğlu 3'üncü oldu. Bursa/Gemlik Bölgesel Triatlon Ligi'nde ise Eskişehir'i temsil eden 2008-2009 Kızlar 400 metre yüzme 2 bin 400 metre koşuda Beyza Bilgiç, bölge birincisi oldu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Öğrenciler tarihimizi ve kültürümüzü tanıyor Öğrenciler tarihimizi ve kültürümüzü tanıyor
Kaynak: İHA

Eskişehir, gençlik, Bursa, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirli sporcular ulusal müsabakalardan başarıyla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement