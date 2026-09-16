Eskişehirli Tuana Kambur, Avrupa KURAŞ Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Eskişehirli Tuana Kambur, Avrupa KURAŞ Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Eskişehirli Tuana Kambur, Avrupa KURAŞ Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı
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Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde düzenlenen Avrupa KURAŞ Şampiyonası'nda Eskişehir'den katılan Tuana Kambur, 63 kilogram kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa KURAŞ Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Tuana Kambur, 63 kilogram kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa KURAŞ Şampiyonası, 15 Eylül 2026 tarihinde Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde gerçekleştirildi. Eskişehir'den şampiyonaya katılan Tuana Kambur, 63 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele etti. Şampiyonada önemli bir başarıya imza atan Kambur, Avrupa Şampiyonu olarak Eskişehir'i gururlandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya gururla dinleten, ay yıldızlı al bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine taşıyan kızımız Tuana Kambur ile bir kez daha büyük bir gurur yaşadık. Bu büyük başarıda emeği ve katkısı bulunan başta sporcumuz Tuana Kambur olmak üzere, ailesine, antrenörlerine, teknik ekibimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor, gönülden kutluyoruz. Tebrikler Tuana! Seninle gurur duyuyoruz! Avrupa'nın zirvesinde Türkiye" denildi.

"Başarılarının devamını diliyorum"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da bir tebrik mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Avrupa Şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye çeken, İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya gururla dinleten Eskişehirli milli sporcumuz Tuana Kambur'u yürekten kutluyorum. Bizlere bu büyük gururu yaşatan kızımızı, yetişmesinde büyük emeği olan ailesini, antrenörlerini ve teknik ekibimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Tuana Kambur, Avrupa KURAŞ Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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