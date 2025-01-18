Eskişehirspor, 2 Eylül Spor Kulübü\'nü 4-1 Yenerek Galip Geldi

Spor

Eskişehirspor, hazırlık karşılaşmasında 2 Eylül Spor Kulübünü 4-1'lik skor ile yendi.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'inin (BAL) ilk yarısını Manavgat Belediyespor ile aynı puan ile bitirmişti. 26 Ocak tarihinde başlayacak 2'inci devre için hazırlıklarını sürdüren ekip, bir diğer Eskişehir temsilcisi 2 Eylül Spor Kulübü ile karşılaştı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Eskişehirspor 4-1'lik skor ile kazandı. Siyah-kırmızılı ekibin gollerini 54' 64' ve 78'inci dakikalarda Cengizhan Avcı, 70'inci dakika ise Necati Önal atarken, 2 Eylül'ün tek golünü Uğurcan Semizoğlu kaydetti. - ESKİŞEHİR