Eskişehirspor, 22 Kasım'da Söke 1970 SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında deplasmanda Söke 1970 SK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-kırmızılı takım, 22 Kasım Pazar günü oynanacak müsabaka öncesinde teknik heyet yönetimindeki antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.
Eskişehirspor, Nesine 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Söke 1970 SK maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın 22 Kasım Pazar günü oynanacak Söke 1970 SK müsabakası öncesindeki antrenman programına start verdiği bildirildi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla futbolcuların karşılaşmaya hazırlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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