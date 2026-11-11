Eskişehirspor, 3. Lig'de deplasmanda Eskişehir Anadolu SF'yi 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eskişehirspor, 3. Lig'de deplasmanda Eskişehir Anadolu SF'yi 2-0 mağlup etti

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Eskişehirspor, 3. Lig\'de deplasmanda Eskişehir Anadolu SF\'yi 2-0 mağlup etti
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Nesine 3. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Eskişehir Anadolu SF'yi 2-0 yendi. Konuk ekibin golleri 74. dakikada Mert Başer ve 80. dakikada İsmail Kulet'ten geldi. Maç ESOGÜ'de oynandı.

Eskişehirspor, Nesine 3. Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Anadolu SF'yi 2-0 mağlup etti.

Stat: ESOGÜ

Hakemler: Cantürk Kılıç, Ahmet Emre Akbulut, Ahmet Kotan

Eskişehir Anadolu SF: Ege Baran Sahillioğlu, Rıdvan Coşkun, Hasan Ekici, Berkan Güner (Taha Atay dk. 82), Mert Torlak (Muhammet Enes Alphan dk. 82), Enescan Özdemir, Anıl Özçelik, İsmail Can Fidan (Muhammed Burak Çelik dk. 58), Arda İbrahim Akgün (Berkay Güntay dk. 44), Muhammed Düzgüner, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Osman Burak Destan dk. 81)

Eskişehirspor: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet (Ahmet Kara dk. 83), Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç, Beykan Şimşek (Tayfun Tatlı dk. 31), Mert Başer, Mehmet Bağlı (Arda Okumuş dk. 90+1), Atalay Yıldırım, Hasan Kaya (Osman Arslantaş dk. 83)

Goller: Mert Başer (dk. 74), İsmail Kulet (dk. 80) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Enescan Özdemir (Eskişehir Anadolu SF), Sarper Çağlar (Eskişehirspor)

Kaynak: İHA
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