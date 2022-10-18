Eskişehirspor'a 500 bin liralık destek

Eskişehirspor'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya, TFF 1'inci Lig Kulüpler Birliği ile Eyüpspor 250'şer bin lira bağışta bulunarak destek verdi.

TFF 3'ünci Lig 1'inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'dan eski oyuncusu Erkan Zengin'i 400 bin Euro'ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro'yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için başlatılan kampanyada toplanan bağışlar 294 bin lirayı geçti.