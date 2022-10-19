Başkan Zihni Çalışkan duyurdu: "Eskişehirspor'a 60 milyon 800 bin TL destek" - Son Dakika
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Başkan Zihni Çalışkan duyurdu: "Eskişehirspor'a 60 milyon 800 bin TL destek"

19.10.2022 16:52
Başkan Zihni Çalışkan duyurdu: "Eskişehirspor'a 60 milyon 800 bin TL destek"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehirspor Altyapı Tesisleri için Spor Toto ile Valilik arasında protokol imzalarının atıldığını duyurarak, Eskişehirspor'a 60 milyon 800 bin TL desteğin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehirspor Altyapı Tesisleri için Spor Toto ile Valilik arasında protokol imzalarının atıldığını duyurarak, Eskişehirspor'a 60 milyon 800 bin TL desteğin hayırlı olmasını diledi.

Eskişehirspor'a 60 milyon 800 bin TL'lik destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz haziran ayında şehrimizi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehirspor için sporcuların eğitim alacağı ve kamp yapacakları bir akademi ile modernize edilmiş tesis müjdesi vermişti. Bu bağlamda, bugün Valiliğimiz ile Spor Toto arasında protokol imzaları atıldı. 60 milyon 800 bin TL'lik destek, Eskişehirspor'umuza ve şehrimize hayırlı olsun!"

"Eskişehirspor geleceğin yıldızlarını kendi bünyesinde yetiştirecek"

Açıklamasında kırmızı-siyahlıların mazideki şaşaalı günlerine dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Zihni Çalışkan, şöyle devam etti;

"Yapılacak bu tesislerde Eskişehirspor eski günlerindeki gibi geleceğin yıldızlarını kendi bünyesinde yetiştirecek. İnşallah, önümüzdeki süreçte de Eskişehirspor'umuz için güzel haberler vermeye devam edeceğiz. İlklere öncülük eden Eskişehirspor'umuzun mazideki şaşaalı günlerine dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Projenin hayata geçmesindeki emekleri için başta sayın bakanımız olmak üzere; kıymetli valimize, şehrimizin değerli milletvekillerine ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Başkan Zihni Çalışkan duyurdu: 'Eskişehirspor'a 60 milyon 800 bin TL destek' - Son Dakika

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