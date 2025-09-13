Eskişehirspor'a Ceza - Son Dakika
Eskişehirspor'a Ceza

13.09.2025 18:56
Eskişehirspor, taraftar olayları nedeniyle 27.500 TL para cezası aldı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Eskişehirspor-Anadolu Spor Faafliyetler karşılaşmasında Eskişehirspor'a 27 bin 500 TL para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor - Anadolu Spor Faaliyetler karşılaşması oynandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ise Eskişehirspor tarafına ceza uygulama kararı aldı. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27 bin 500 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

