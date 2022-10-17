Eskişehirspor'a destek yağıyor - Son Dakika
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Eskişehirspor'a destek yağıyor

17.10.2022 21:26
Eskişehirspor'a destek yağıyor

Eskişehirspor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya kulübün eski futbolcularından Alper Potuk'un 100 bin TL ile destek vermesinin ardından, 1'inci Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor Kulübü'nden de destek geldi.

Eskişehirspor'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Erkan Zengin'in 6 milyon liralık bonservis borcunu kapatabilmek için başlattığı kampanyaya kulübün eski futbolcularından Alper Potuk'un 100 bin TL ile destek vermesinin ardından, 1'inci Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor Kulübü'nden de destek geldi. 1'inci Lig Kulüpler Birliği toplamda 250 bin TL ile Eskişehir ekibine destek olurken, Eyüpspor Kulübü de ayrıca 250 bin TL'lik bağışta bulundu.

TFF 3'ünci Lig 1'inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'dan eski oyuncusu Erkan Zengin'i 400 bin Euro'ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro'yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında 'www.dosyakapat.com' isimli internet sitesini kurarak yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti.Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Alper Potuk'un yanı sıra 1'inci Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor'un da bağış kampanyasına katıldığını duyurdu. 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nin toplamda 250 bin TL ile Eskişehir ekibine destek olduğu belirtilirken, Eyüpspor Kulübü'nün de ayrıca 250 bin TL'lik bağışta bulunduğu kaydedildi.


- Eskişehir
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Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek Alper Potuk'tan Es-es'e 100 bin liralık destek Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira destek Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a 100 bin lira destek
Kaynak: DHA

Eskişehirspor, Erkan Zengin, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'a destek yağıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'a destek yağıyor - Son Dakika
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