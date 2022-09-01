Eskişehirspor tarihinde bir ilk - Son Dakika
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Eskişehirspor tarihinde bir ilk

01.09.2022 14:51
Eskişehirspor tarihinde bir ilk

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, batı tribün localarının hepsinin satıldığını ve bunun kulüp tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, batı tribün localarının hepsinin satıldığını ve bunun kulüp tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.

Eskişehirspor taraftarları 3. Ligde mücadele eden takımlarını yalnız bırakmıyor. Eskişehirspor'a destek olmak için loca ve kombine alan taraftarlar, bir ilke imza attı. Doğu tribünündeki loca satışları devam ederken, batı tribünündeki tüm localar satıldı. Mehmet Şimşek, Eskişehirspor tarihinde batı tribün localarının tükenmesinin ilk olduğunu duyurdu.

Başkan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehirspor tarihinde bir ilk. Eskişehirspor kapalı gişe. Batı tribün locaları bitmiştir. Bize destek olan herkesten Allah razı olsun. Verdiğiniz tüm paralar kuruşuna kadar kulübümüzde harcanmaktadır. Yaşasın Eskişehirspor, lütfen kombinelere yüklenelim." ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor tarihinde bir ilk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor tarihinde bir ilk - Son Dakika
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