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Eskişehirspor, Levent Kartop'u teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Eskişehirspor, Levent Kartop'u teknik direktör olarak atadı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Levent Kartop'u teknik direktör olarak göreve getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kartop'un sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. Kartop, Mithat Çulcuoğlu, Volkan Kilimci ve Nedret Kuru'nun da yer aldığı teknik heyetle ilk antrenmanına çıktı.

Eskişehirspor, Levent Kartop\'u teknik direktör olarak atadı
27.12.2023 - 15:59,
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Levent Kartop getirildi.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kartop'un kendisini sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kartop imza töreninin ardından Mithat Çulcuoğlu, Volkan Kilimci ve Nedret Kuru'nun da yer aldığı teknik heyetle ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA
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