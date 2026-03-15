Eskişehirspor'dan 4-0'lık Galibiyet
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor, Söke 1970'i 4-0 yenerek üst üste 11. galibiyetine ulaştı, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Nesine 3. Lig'in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Söke 1970'ı 4-0 mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürdü.

Bu sonuçla üst üste 11. galibiyetini alarak "11'de 11" yapan siyah-kırmızılı ekip, şampiyonluk yoluna emin adımlarla yürüyor. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yayımladıkları mesajlarla takımı yürekten kutlayarak "şampiyonluk" vurgusu yaptı.

"Yürekten kutluyorum"

Maçın ardından bir paylaşımda bulunan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, dün oynanılan ve deplasmanda 4-0'lık galibiyetle kazanılan Söke1970 - Eskişehirspor maçının ardından şunları söyledi:

"Muhteşemsin Eskişehirspor'um. Yürekten kutluyorum. İnandık, başaracağız. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak."

"Helal olsun çocuklar!"

Eskişehir Ak Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise "Helal olsun çocuklar! Söke deplasmanından 4 gollü net bir galibiyetle dönen Eskişehirspor'umuzu yürekten kutluyorum. Aynı disiplin ve kararlılıkla devam!" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Eskişehir, AK Parti, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:36:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehirspor'dan 4-0'lık Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.