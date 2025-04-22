Eskişehirspor'dan Organize Saldırılara İlişkin Açıklama

Eskişehirspor'un, Manavgat Belediyespor karşılaşmasında meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüze yönelik organize saldırılarla ilgili olarak, sorumlu tüm kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır" denildi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, geçtiğimiz gün Manavgat Belediyespor ile karşı karşı karşıya geldi. Siyah-kırmızılı ekibin 1-0 mağlup olduğu deplasman maçında bazı olaylar yaşanırken, Eskişehirspor konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Nisan Pazar günü oynanan Manavgat Belediyespor - Eskişehirspor müsabakasında kulübümüze yönelik organize saldırılarla ilgili olarak, sorumlu tüm kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR