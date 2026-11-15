Eskişehirspor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig 12. haftasında Eskişehirspor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. Ayvalıkgücü Belediyespor'da Adnan Demir 77. dakikada kırmızı kart gördü; goller Atakan Akbulut, Emirhan Özyaşar, Mehmet Bağlı ve Kerem Baykuş'tan geldi.
Nesine 3. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Murat Kasap, Sefacan Doğru, Uğurcan Büyüktaş, Ertuğrul Yolcu
Eskişehirspor: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet, Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç (Fırat Sarı dk. 69), Tayfun Tatlı (Osman Arslantaş dk. 69), Mert Başer, Mehmet Bağlı, Hasan Kaya, Atalay Yıldırım (Kerem Baykuş dk. 62)
Ayvalıkgücü Belediyespor: Bartu Dinç, Batuhan Akyüz, Adnan Demir, Burak Gürler, Bekir Mustafa Meral, Ufuk Özcan (Halil Cengiz dk. 89), Cuma Ali Üzüm (Melih Turğut dk. 55), Emirhan Özyaşar (Hüseyin Erkan dk. 89), Yavuz Selim Taşer, Hamit Kurt, Atakan Akbulut (Yağız Haydar Doğan dk. 74)
Goller: Atakan Akbulut (dk. 21), Emirhan Özyaşar (dk. 28) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Mehmet Bağlı (dk. 38), Kerem Baykuş (dk. 78) (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Adnan Demir (dk. 77) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Bartu Dinç, Yağız Haydar Doğan (Ayvalıkgücü Belediyespor), Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet, Ozan İsmail Koç (Eskişehirspor)
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