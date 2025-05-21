Eskişehirspor futbolcuları öğrencilerle buluştu

Kucak Dolusu Hayaller projesi kapsamında Eskişehir spor futbolcuları okulları ziyaret etti.

Eskişehir'de Kucak Dolusu Hayaller projesi ile Eskişehirspor futbolcuları, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu, Ülkü İlkokulu, Gülay Kanatlı Ortaokulu, Özel Fidanlar Anaokulu, Osmangazi İlkokulu ve Çağdaş Kolej'i ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Proje koordinatörü Elif Tezanlar, Eskişehirspor kültürünü öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, yoğun bir yıl geçirdiklerini ifade etti. Tezanlar, "Yoğunluk yaşadığımız bu sene öğrencilerin futbolculara ilgisi çok güzeldi, onların mutlu olması bizleri de mutlu etti," dedi.

Proje kapsamında daha önce 500'den fazla çocuk tribünlerle tanıştırılmıştı. Ziyaretler, öğrencilerin spor ve futbol kültürüyle bağ kurmasını sağladı. - ESKİŞEHİR