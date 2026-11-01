Eskişehirspor, Gaziemirspor'u ilk yarıdaki gollerle 5-0 yenip 18 puana yükseldi - Son Dakika
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Eskişehirspor, Gaziemirspor'u ilk yarıdaki gollerle 5-0 yenip 18 puana yükseldi

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Eskişehirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Gaziemirspor'u ilk yarıdaki gollerle 5-0 mağlup etti. Eskişehirspor 18 puana yükselirken, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gaziemirspor 10 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, deplasmanda Gaziemirspor'u farklı mağlup edip iddiasını sürdürdü: 0-5. Maça hızlı başlayan Eskişehirspor 12'nci dakikada Kerem Baykuş ile ilk golünü attı: 0-1. Beykan Şimşek 17'nci dakikada Eskişehirspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Hızını kesmeyen kırmızı-siyahlılar 28'inci dakikada Hasan Kaya ile üçüncü golü buldu: 0-3. Eskişehirspor 30'uncu dakikada İsmail Kulet ile sevindi, durum 4-0 oldu. Maçın 35'inci dakikasında Atalay Yıldırım takımı adına beşinci golü attı: 0-5. Maçın ikinci yarısında ise iki takım da gol bulamadı, müsabaka Eskişehirspor'un 5-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorun ardından Eskişehispor 18 puana yükseldi, galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Gaziemirspor ise 10 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
EskişehirsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor, Gaziemirspor'u ilk yarıdaki gollerle 5-0 yenip 18 puana yükseldi - Son Dakika
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