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Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı - Son Dakika
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Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta sezonun ilk yarısını lider bitiren Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da 10 günlük bir kampa başladı. 29 puanla zirvede tamamlayan Eskişehirspor, Antalya'da 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Teknik Direktör Levent Kartop da kamp boyunca oyuncularıyla daha çok vakit geçirerek durumlarını yakından gözlemleme fırsatı yakalayacak.

Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya\'da kampa başladı
14.01.2024 - 17:30,
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta sezonun ilk yarısını lider bitiren Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıkları için bugün itibarıyla Antalya'da 10 günlük bir kampa başladı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla zirvede tamamlayan Eskişehirspor'da 5 günlük izin bitti. Bugün itibarıyla Antalya'da kampa başlayan Eskişehirspor, ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Kırmızı-siyahlılar, Antalya'da 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

10 günlük kamp başladı

14 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği kampla ikinci yarıya sıkı bir şekilde hazırlanmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı ekip, burada en az 3 hazırlık karşılaşması oynayarak da eksiklerini görecek. İlk devresinin son 2 maçında takımın başında olan Teknik Direktör Levent Kartop da kamp boyunca oyuncularıyla daha çok vakit geçirerek durumlarını yakından gözlemleme fırsatı yakalayacak. Kamp dönüşü de yönetim, 44 yaşındaki teknik adamdan bir rapor daha alarak transfer planlamasını şekillendireceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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