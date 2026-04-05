Eskişehirspor, Kütahyaspor\'u 4-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta mücadelesinde Eskişehirspor sahasında Kütahyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Levent Yeşilyurt, Enes Samanlı, Berar Buğra Çelik
Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Arda Okumuş, Recep Pekgöz (Ali Fırat Kasap dk. 77), Murat Şenel, Mustafa İnan (Bünyamin Dalkılıç dk. 87) Tayfun Tatlı, Kaan Baysal (Hasan Şen dk. 77), Batuhan Doğrukıran (İsmail Kulet dk. 66), Akın Akman (Elias Durma dk. 87), Christopher Jakob Kröhn
Kütahyaspor: Eren Kaya, Ahmet Teker (Okan Erdik dk. 74), Şemsettin Kılıç, Abdullah Tazgel (Emircan Çelik dk. 29), Doğukan Nelik, Berkan Ünal (Veysel Karani Ünal dk. 29), Sedat Cengiz (Yiğit Emir Ekiz dk. 62), Ali Akkuş, Bora Yılmaz (Ayetullah Korkmazer dk. 74), Burak Evren, Aykut Çift
Goller: Christopher Jakob Kröhn (dk. 5 ve 20), Tayfun Tatlı (dk. 14), Akın Akman (dk. 54)
Kırmızı kart: Burak Evren (dk. 60) (Kütahyaspor)
Sarı kartlar: Recep Pekgöz, Arda Okumuş (Eskişehirspor), Ahmet Teker, Şemsettin Kılıç, Murat Şenel, Doğukan Nelik, Emir Can Çelik (Kütahyaspor)
