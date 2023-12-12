 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehirspor, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki olayları kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirspor, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki olayları kınadı

Eskişehirspor, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylara ilişkin bir kınama mesajı yayınladı. Kulüp, sporun barışçıl ortamından uzaklaşan bu tür davranışları şiddetle kınadıklarını ve sporun fair-play ruhuyla yaşatılması için tüm paydaşları daha duyarlı olmaya davet ettiklerini belirtti.

Eskişehirspor, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki olayları kınadı
12.12.2023 - 11:13,
Abone Ol

Eskişehir spor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylara ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Futbol kulüpleri yaşanan bu olaydan sonra kınama mesajları yayınladı. Eskişehirspor Kulübü de sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Yayımlanan açıklama şu açıklamalar yer aldı:

"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası meydana gelen olaylar nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Bu tatsız olaylar neticesinde Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerinizi iletmek istiyoruz. Hiçbir koşul altında hoş görülemeyecek olan bu tür olayları şiddetle kınıyor ve karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Sporun barışçıl ortamından uzaklaşan bu tür davranışların sporun ruhuna zarar verdiğini ve toplumumuzu ayrıştıracağını bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu gibi tatsız olayların bir daha yaşanmaması ve sporun fair-play ruhuyla yaşatılması adına tüm paydaşları daha duyarlı olmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Ankaragücü, Rizespor, Olaylar, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki olayları kınadı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehirspor, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki olayları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement