Eskişehirspor Ozan İsmail Cörüt ile Sözleşme İmzaladı

Eskişehirspor geçen sezon U19 takımında oynayan Ozan İsmail Cörüt ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonlarda Eskişehirspor altyapısında U19 takımında Ozan İsmail Cörüt performansı ile dikkat çekti. Ardından Eskişehirspor yönetimi bu genç oyuncu ile masaya oturdu. Konuşmalar neticesinde iki taraflı anlaşma sağlanması sayesinde Ozan İsmail Cörüt, Eskişehirspor ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Eskişehirspor ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ozan'a "hoş geldin" diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR