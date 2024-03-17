Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için takıma moral vermek amacıyla gece Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi.
Gece saatlerinde bir araya gelen Eskişehirspor taraftarı, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti. Bugün saat 14.00'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için takıma moral vermeyi amaçlayan Eskişehirspor taraftarları, meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, hep bir ağızdan 'Bir sana yandım ben' isimli tezahüratı söyleyen taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi - Son Dakika
Hentbol antrenörü Bülent Alaz'ın Kastamonu Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda oluşturduğu iki kız takımı da Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Cankat Ergin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, tekerlekli sandalye basketbolu ve vücut geliştirme sporuyla ilgilendikten sonra bilek güreşine yönelmiştir. 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Cankat, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedeflemektedir. Cankat, engelli bireylerin spor yapabileceğini ve başarılı olabileceğini vurgulamaktadır.
2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı sonuçlandı. Türkiye turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yakup Altun Spor Tesisi Projesi kapsamında saha ve tesis çalışmalarını sürdürüyor. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapılıyor ve tesis binası da inşa ediliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak. Milli takım, İstanbul'da toplanacak ve Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Ardından Macaristan'da kamp yapacak ve Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Maçlar sonrasında takım İstanbul'a dönecek.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 25 derece soğukta, 2-3 metreyi bulan karda eğitimlerine devam eden komandolar, özel teçhizat ve tekniklerle çığ olaylarına müdahale edebiliyor, kardan yapılarla barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Kayakla engelli parkur ve doğal engellerden geçiş eğitimlerini başarıyla tamamlayan komandolar, düşmana korku salıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı karlı dağların erleri olarak nitelendirilen komando birlikleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arama kurtarmadan operasyona zorlu görevlere tatbikatlarla hazır hale getiriliyor. Karla kaplı sarıçam ormanlarında gerçekleştirilen tatbikatlar, komandoların dondurucu soğukta geceyi geçirdiği mevzilerde barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımını gerçekleştirmesini, çığda hayat kurtarmayı öğrenmesini ve hedefleri tam isabetle vurmasını gösteriyor.
Sarıkamış ilçesindeki komandolar, eksi 25 derece soğuk ve 2-3 metreyi bulan karda gece gündüz eğitimlerini sürdürüyor. Özel teçhizat ve tekniklerle yapılan eğitimlerde çığ olaylarına müdahale edebilme ve kayakla engelli parkurlardan geçiş gibi beceriler kazanılıyor. Komandolar, zorlu kış şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.
Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
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