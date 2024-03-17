Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi - Son Dakika
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Spor

Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi

Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi

Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi. Meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak takıma moral veren taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

17.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:13
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Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için takıma moral vermek amacıyla gece Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi.

Gece saatlerinde bir araya gelen Eskişehirspor taraftarı, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti. Bugün saat 14.00'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için takıma moral vermeyi amaçlayan Eskişehirspor taraftarları, meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, hep bir ağızdan 'Bir sana yandım ben' isimli tezahüratı söyleyen taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi - Son Dakika

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