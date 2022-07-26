Eskişehirspor Teknik Direktörü Biçer: "Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil" - Son Dakika
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Eskişehirspor Teknik Direktörü Biçer: "Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil"

26.07.2022 13:17
Eskişehirspor Teknik Direktörü Biçer: "Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil"

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, transfer gündeminde olan takımın 21 yaşındaki santraforuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onur Arı'nın şuan gitmesi söz konusu değil.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, transfer gündeminde olan takımın 21 yaşındaki santraforuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onur Arı'nın şuan gitmesi söz konusu değil. Bugün bu kulüpten bir oyuncu gidecekse, transfer sadece oyuncunun menfaatleri konusunda değil, en azından belirli bir noktada kulübün transfer tahtasını açması hususunda destek verici bir yönde olmalı" dedi.

Eskişehirspor'daki teknik direktörlük görevinin ilk haftasında antrenmana çıkan Cüneyt Biçer, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına açık antrenman öncesinde konuşan Biçer, siyah-kırmızılı ekibin çalışmaları ve transfer gündeminde olan 21 yaşındaki golcü futbolcu Onur Arı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sayımızı azaltmak durumunda kaldık"

Teknik Direktör Cüneyt Biçer 37 kişilik kamp kadrosu sayısındaki azalmayla ilgili, "Yaklaşık bir haftadır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz günden bu yana oyuncularımızla saha içerisinde onlardan talep ettiklerimizi oyuna yansıtma konusunda pozitif yönde ilerliyoruz. Çok yakın sayılabilecek bir lig başlangıcı var, oraya sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmek için sayımızı azaltmak durumunda kaldık. Geçtiğimiz sene A takıma çıkan oyunculardan bazıları, hedef ortadan kalktıktan sonra oyuncuların gelişimi adına getirilmiş olabilirler. Ancak bazı oyuncularımızın, bizim bu seneki hedefimizde bize katkıları olabileceğini düşünmediğimiz ve onların gelişimi için kendi yaş gruplarıyla ilerlemelerine karar verdik. Altyapıda her zaman A takıma aday olarak yaşı tutan arkadaşlar devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil"

Teknik Direktör Biçer, Onur Arı'nın transfer gündeminde olmasıyla ilgili soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil. Bugün bu kulüpten bir oyuncu gidecekse, transfer sadece oyuncunun menfaatleri konusunda değil, en azından belirli bir noktada kulübün transfer tahtasını açması hususunda destek verici bir yönde olmalı. Oyuncunun kariyeri kadar kulübün kariyerini de düşünmemiz gerekiyor."

"Genç ve enerjisi yüksek bir ekibimiz var ama tecrübelerini artırmamız gerekiyor"

Kamp süreci hakkında bilgi veren Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "Pazar gününden sonra bir iznimiz olacak. Daha sonra yine tesislerimizde bir araya geleceğiz. 3'üncü etap için yönetim kurulumuzdan onların da destek verdiği bir talebimiz oldu. Şartlar uygun olursa o dönemde bir yere gideceğiz. Bu sene Eskişehirspor'un ismine yakışır bir oyun sahaya yansıtmamız gerekiyor. Genç ve enerjisi yüksek bir ekibimiz var ama tecrübelerini artırmamız gerekiyor. Bu ligde, oynamamız gereken format içerisinde, oyuncu grubunun ihtiyaçları doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirme hedefindeyiz. Oyuncularımız da buna uyum gösteriyorlar. Becerili bir oyuncu grubu var, sadece organizasyona ihtiyaçları var. İnşallah o organizasyonu sağlayıp uygularsak hem oyuncu kalitesiyle, hem oyuncu karakteriyle, hem de oyuncu potansiyeliyle ortaya daha farklı şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Cüneyt Biçer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor Teknik Direktörü Biçer: 'Onur Arı'nın şu an gitmesi söz konusu değil' - Son Dakika

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