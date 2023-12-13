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Eskişehirspor Teknik Heyeti ve Futbolcular, Aşçılarını Anmak İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Eskişehirspor Teknik Heyeti ve Futbolcular, Aşçılarını Anmak İçin Bir Araya Geldi

Eskişehirspor'un emektar aşçısı Hasan Anasız'ın vefatı üzerine teknik heyet ve futbolcular, kabri başında bir anma töreni düzenledi. Futbolcular, Hasan ustanın kabrine karanfiller bıraktı.

Eskişehirspor Teknik Heyeti ve Futbolcular, Aşçılarını Anmak İçin Bir Araya Geldi
13.12.2023 - 15:24,  Güncelleme: 15:31
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Eskişehirspor teknik heyeti ve futbolcular, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kulübün emektar aşçısı Hasan Anasız'ı kabri başında andı.

Eskişehirspor Kulübünde yıllarca aşçılık görevini yürüten Hasan Anasız geçtiğimi hafta hayatını kaybetmişti. Eskişehirspor teknik heyeti ve futbolcular, ligde geçen hafta pazar günü oynanan Karadeniz Ereğli Belediyespor deplasman maçından dolayı merhum Hasan Anasız'ın cenaze katılamadı. Futbolcular ve teknik heyet, bugün kulüpte yıllarca çalışan aşçı Hasan Anasız'ı kabri başında andı. Futbolcular Hasan ustanın kabrine karanfiller bıraktı. Kulüpten emektar aşçının vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda ise "Hasan ustamızı sevgi ve saygıyla anıyor, yakınlarına sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehirspor Teknik Heyeti ve Futbolcular, Aşçılarını Anmak İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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