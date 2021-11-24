Eskişehirspor, Trabzonspor'a olan borcu için kampanya başlattı

Eskişehirspor 'un Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor 'a olan 6 milyon liralık borcunu kapatabilmek için 'dosya kapat' isimli internet sitesi kurarak kampanya başlattı. İlk dakikalarda internet üzerinden yaklaşık 15 bin lira toplandı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un, Trabzonspor'a önceki dönem transfer ücretlerinden doğan yaklaşık 6 milyon liralık borcu kapatmak için harekete geçti. Kulüp yönetimi 'www.dosyakapat.com' isimli internet sitesi kurarak yardım kampanyası başlattı. Sitede kampanyanın başlamasıyla birlikte yaklaşık 15 bin lira toplanırken, bağış yapanların isimleri de yer aldı. Eskişehirspor'un dosya kapatma kampanyası internet sitesinde şu ifadelerle duyuruldu:

"1965'te kurulan ve kurulduğu günden bu yana Türk Futbolunda Anadolu'da direnişin simgesi haline gelen kulübümüz, sportif başarılarından bağımsız olarak her zaman gördüğü değer ile şehrin en büyük markası haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada Eskişehirsporumuzun yaşaması için sürekli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı futbol ailesine olan borçların dosyalarının kapatılması gerekmektedir. Bu bağlamda bu proje şehrimizi bir araya getirmek amacıyla başlatılmıştır"

- Eskişehir