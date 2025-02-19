Eskişehirspor\'un Efsane Futbolcusu Fethi Heper İçin Anma Töreni Düzenlendi

Spor

Tepebaşı Belediyesi tarafından, geçtiğimiz günlerde 81 yaşında yaşamını yitiren Eskişehir spor'un efsane futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper için anma töreni düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin bir vefa projesi olan ve Atila Özer Karikatürlü Ev önünde bulunan "Altın Ayaklar" proje alanında, 13 Şubat Perşembe günü yaşamını yitiren Eskişehirspor'un efsane futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper'in anısına tören düzenlendi. Fethi Heper'in ayak izinin yanında düzenlenen anma törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Fethi Heper'in eşi Melek Heper, oğlu Jeyan Heper, aile dostları, efsane Eskişehirsporlu futbolcular, spor camiası ve vatandaşlar katıldı. Törende başta Fethi Heper olmak üzere hayatını kaybeden efsane futbolcular anısında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Benim için her zaman yaşayacak"

Fethi Heper ile aynı kolejde okuduğunu ve abi kardeş ilişkilerinin olduğunu belirterek anılarını anlatan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Fethi Kaptan çok özelliklere sahip biriydi. Fethi ağabey çok farklı bir insandı. Türkiye'de onun gibi profesör olan bir futbolcu yok. Bugüne kadar aramızdan ayrılan çok dostlarımız oldu. Hepsini rahmetle anıyorum. Onlar kaptanlarına kavuştular. Onların oynadığı dönemde futbolu tarif etmek mümkün değil. Futbolun en güzelini Eskişehirspor'un en iyisini izledik. Tüm Türkiye'de Eskişehirspor sevdası vardı. Fethi ağabeye Altın Ayaklar projesini anlattığımda o kadar memnun olmuştu ki tek tek listeyi yaptık. Burada milli formayı hak ederek giren 50 kişinin ayak izi var. Fethi abinin vefatını dile getirmek istemiyorum, o benim için her zaman yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz"

Anma töreninde konuşan Heper'in oğlu Jeyan Heper, "Altın Ayaklar fikir babamı çok heyecanlandırmıştı. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın önderliğinde yapılan bu girişimde babam da bir rol almaktan çok mutlu olmuştu. Tek tek futbolcularla bağlantılar kurulması, onlarla eski anıları bir araya getirmek, onları yaşatmak ve Eskişehir'de böyle bir kalıcı olarak şehre hediye etme fikri babamı çok heyecanlandırdı. Bunu hep gururla anlatırdı. Burada bu konuşmayı yapmak çok zor ama bu hafta yanımızda olduğunuz ve verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Benim babamla ilgili ilk anılarım beni omuzlarına alması, dünyayı yukarıdan göstermesi ve o sırada bana olan yoğun sevgiyi hissetmemdi. Kardeşimle ben hep babama layık olmak ve onun bize açtığı güzel yollara bir şey ekleyebilmek için çalıştık. Geçen hafta sonu babamızı kendi omuzlarımız üzerinde uğurlamaya çalışırken bize verdiğiniz destek bir nebze rahatlattı. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim" dedi.

"Fethi kariyerinde hep efendiliğiyle tanındı"

Fethi Heper'in eşi Melek Heper, "Ben önce bir Eskişehirspor aşığıydım. İzmirli olmama rağmen. Ama daha sonra Fethi'ye aşık oldum. 53 yıllık yaşamımda canım evlatlarımla beraber hayır, neden, niçin olmaz sözünü işitmediğim bir ömür yaşattı bize. O derecede özel bir insandı. Zaten kendi kariyeri döneminde önce efendiliğiyle tanınırdı. Ben çocuklarım bu efendiliğini yaşadığımız 53 yılın her anında gördük. Hep gönüllerimizde yaşayacak, ondan ayrı kalmayı düşünemiyorum. Ahmet Başkanım anılarını anlatırken Fethi'nin yerinin özel olduğundan bahsetti. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarına da yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Efsaneler asla ölmez"

Efsane Eskişehirsporlu futbolculardan Hüdai Doğu, "Fethi Heper ağabeyimizi burada Altın Ayak Projesinin alanında anıyoruz. Eskişehirspor'un, Eskişehir'in, Türkiye'nin medarı iftiharıydı. O akademik kariyeriyle Türkiye'de futbol oynamış ilk profesördü. Bizlere futbol oynarken doğruyu gösterdi. Disiplini aşıladı, mücadele etmemizi öğretti. Sahada ve saha dışında okuyun dedi. Biz Fethi kaptanımızın verdiği bu öğütlerle çocuklarımıza bu başarı hikayesini anlatmak zorundayız. Anlatıyoruz, anlatacağız da. Fethi kaptan jübile yapmadı. Son veda maçında futbol ayakkabılarını ben aldım. 13 yıllık Eskişehirspor hayatımda o ayakkabılarla gol attım. Hala daha saklıyorum. Efsaneler asla ölmez" dedi.

"O bir efsaneydi"

Eskişehirspor'un efsane kalecilerinden Taşkın Yılmaz, "Bugün efsane takımın efsane kaptanını anıyoruz. Eskişehir'in başının sağ olduğu gibi Türkiye'nin de başı sağ olsun. O bizim bir idealimizdi. O centilmen, o nazik o yol gösterici kaptanın arkasından gitmek hepimizi mutlu etti. O bir efsaneydi. İnsanlar efsane doğmaz ama efsane ölür. Kaptanım siz rahat olun, sen ölmedin yaşayacaksın" sözlerini kullandı. Tören, Heper'in ayak izine karanfiller bırakılması ile son buldu. - ESKİŞEHİR