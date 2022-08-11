Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak - Son Dakika
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Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak

11.08.2022 20:56

- Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak Eskişehirspor Başkanı Şimşek: "Eskişehirspor, Eskişehir'i taşıyor, fakat Eskişehir, Eskişehirspor'u taşıyamıyor" Ay sonu Bursaspor ile Eskişehirspor'un bir hazırlık maçı yapacağı müjdesini veren...

- Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak

Eskişehirspor Başkanı Şimşek:

"Eskişehirspor, Eskişehir'i taşıyor, fakat Eskişehir, Eskişehirspor'u taşıyamıyor"

ESKİŞEHİR - Ay sonu Bursaspor ile Eskişehirspor'un bir hazırlık maçı yapacağı müjdesini veren Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, "Stadın yarısı Bursaspor diğer yarısı ise Eskişehir taraftarı ile dolsun" temennisinde bulundu.

Bursasporlu taraftarların sosyal medya üzerinden Eskişehirspor'un yeni formaları hakkında çok güzel dileklerde bulunduklarını belirten Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, sonrasında ise Bursasporlu yöneticilerin durumu fark etmeleri ile kendilerine ulaştıklarını ve bir hazırlık maçı yapmak istediklerini dile getirdi. Karşılıklı anlaşma sonucu bu ay sonu Eskişehirspor ile Bursaspor'un hazırlık maçı yapacaklarını ifade eden Başkan Şimşek; "Bu maç, Süper Lig'de taraftar bulamayan maçlara nispet olsun diye her iki takım tribünleri dolduracak ve şehir takımlarının gücünü göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Stadın yarısı Bursaspor diğer yarısı ise Eskişehirspor taraftarı ile dolsun"

Eskiden tribünleri yarı yarıya olduğunu ve koltukları doldurabilen takımların doldurduğunu aktaran Şimşek, "Bursasporlu tarafların tribünleri dolduracağını düşünüyoruz. Kale arkası ve deplasman tribünlerini onlar için açacağız. Eğer talebin çok dahilinde ise daha fazla yerimiz var. İstiyoruz ki stadın yarısı Bursaspor diğer yarısı ise Eskişehirspor taraftarı ile dolsun. Hatta yan yana bile seyredebilirler" dedi.

"Eskişehirspor, Eskişehir'i taşıyor, fakat Eskişehir, Eskişehirspor'u taşıyamıyor"

Bu yıl formaların sponsorlu bir şekilde ve ücretsiz olarak temin edileceğini ifade eden Başkan Mehmet Şimşek, konu ile alakalı olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Siyah ağırlıklı olan formamızın üzerinde Eskişehir'in haritası var. Taraftarlarımız bu duruma çok büyük bir anlam yükledi. Eskişehirspor, Eskişehir'i taşıyor fakat Eskişehir, Eskişehirspor'u taşıyamıyor diye cümleler kurulmaya başlandı. Formalarımız çok güzel bir tasarıma sahip oldu. Fiyatları ise diğer formalar ortalama 300 ile 350 liraya satılıyor ise biz de bunun çok altında bir fiyata tüm şehrimize dağıtacağız. Çünkü bizim şehrimizde başka forma ile gezen olmaz. Kendi formalarımız ile herkesin alım gücüne hitap edecek bir rakam oluşturacağız."

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Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Bursaspor, Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor ve Bursaspor arasında Türkiye'ye örnek olacak bir hazırlık maçı yapılacak - Son Dakika
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