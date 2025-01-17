Eskrim Federasyon Kupası Konya'da Başlıyor

Eskrim Federasyon Kupası, yarın Konya'da başlayacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin 28 ilinin yanı sıra KKTC, Gürcistan ve İran'dan yaklaşık 1500 sporcu mücadele edecek.
Turnuvada 18-22 Ocak tarihlerinde kılıç, 22-25 Ocak'ta flöre, 25-28 Ocak'ta da epe karşılaşmaları yapılacak.
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