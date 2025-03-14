Esra Yıldız Kahraman Yarı Finale Yükseldi ve Bronz Madalyayı Garantiledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu, Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçında Venezuelalı rakibi Diana Maestre Marquez'i 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kahraman, bu sonuçla bronz madalyayı garantiledi.
Sırbistan'ın Niş kentinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un olimpiyat sporcusu, milli boksör Esra Yıldız Kahraman yarı final biletini kaptı. Venezuelalı rakibi Diana Maestre Marquez'i 5-0 mağlup eden Esra Yıldız Kahraman yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi. - BALIKESİR
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