Eşref Hamamcıoğlu\'ndan taraftarı heyecana sokan çağrı: Çözüm Fatih Terim\'dir

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmalarını sürerken, yeni futbolcuların takıma katılmasının gecikmesine taraftardan sonra bir tepki de Galatasaray Divan Kurulu eski başkanı ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan geldi. Hamamcıoğlu, Galatasaray yönetimine sürpriz bir çağrı yaptı.

'ÇÖZÜM FATİH TERİM'DİR'

Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılıların efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim'in kulübe geri döndürülmesi yönünde ifadeler kullanarak yönetime seslendi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eşref Hamamcıoğlu, paylaşımında "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray'ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA DESTEK ALDI

Eşref Hamamcıoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Taraftarlar, Hamamcıoğlu'nun bu görüşünü destekledi.