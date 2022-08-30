Eryaman'da düzenlenen organizasyonla ilgili Eryamanspor Kulübü Başkanı Erdal Aydar, "Ankara'mızın güzide spor kulüplerine ev sahipliği yapmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. İnancımız geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu tür turnuvalarla hem Ankara'da faaliyet gösteren amatör kulüpler arasındaki dayanışmayı artırmak hem de Türk futboluna yetenekli sporcular kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi - Son Dakika

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