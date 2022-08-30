Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi

Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenledi.
Etimesgut Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası"na 11-12 yaş grubu futbolculardan oluşan Eryaman spor, TRT, Anka, Ankara Atakent, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Keçiörengücü, Anadolu Balkan, Başkentgücü, Gazi Eğitim, Etimesgutgücü, Alesta Gençlik ve Spor takımlarının katıldığı belirtildi.
Eryaman'da düzenlenen organizasyonla ilgili Eryamanspor Kulübü Başkanı Erdal Aydar, "Ankara'mızın güzide spor kulüplerine ev sahipliği yapmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. İnancımız geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu tür turnuvalarla hem Ankara'da faaliyet gösteren amatör kulüpler arasındaki dayanışmayı artırmak hem de Türk futboluna yetenekli sporcular kazandırmak." ifadelerini kullandı.
Turnuvada maçlarının tamamlanmasının ardından müsabakalarda yer alan futbolculara günün anısına madalya takdim edildiği kaydedildi.
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