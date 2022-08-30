Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi

30.08.2022 15:24
Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi

Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenledi.

Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çocukların katıldığı bir futbol turnuvası düzenledi.

Etimesgut Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, "30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası"na 11-12 yaş grubu futbolculardan oluşan Eryaman spor, TRT, Anka, Ankara Atakent, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Keçiörengücü, Anadolu Balkan, Başkentgücü, Gazi Eğitim, Etimesgutgücü, Alesta Gençlik ve Spor takımlarının katıldığı belirtildi.

Eryaman'da düzenlenen organizasyonla ilgili Eryamanspor Kulübü Başkanı Erdal Aydar, "Ankara'mızın güzide spor kulüplerine ev sahipliği yapmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. İnancımız geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu tür turnuvalarla hem Ankara'da faaliyet gösteren amatör kulüpler arasındaki dayanışmayı artırmak hem de Türk futboluna yetenekli sporcular kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Turnuvada maçlarının tamamlanmasının ardından müsabakalarda yer alan futbolculara günün anısına madalya takdim edildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu, Fenerbahçe maçına damga vurdu
Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 Mevlüt Erdinç futbolu bıraktı
14:42 Güney Koreli genç oyuncu Yoo Ju Eun not bırakarak intihar etti: İnanıyorum ki Tanrı beni cehenneme göndermeyecektir
14:19 Trabzonspor'un golcü futbolcusu Cornelius'a Kopenhag talip
14:15 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek
13:59 Terör örgütü PKK/KCK'ya destek verdiği iddia edilen İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
13:48 Kilo almış! İşte Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma anı
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
13:21 Şii lider Mukteda es-Sadr, destekçilerine 1 saat içinde parlamentodan tamamen çekilmeleri için talimat verdi
12:41 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı: Allah'a inanmayı seçiyorum
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 15:24:56. #1.11#
SON DAKİKA: Etimesgut Kulüpler Birliği, 30 Ağustos Futbol Zafer Turnuvası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement