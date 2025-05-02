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Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da

Etnospor Kültür Festivali İstanbul\'da

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'ni 22-25 Mayıs'ta düzenleyecek.

02.05.2025 19:11
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Dünya Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların görünürlüğünü ve yaygınlaşmasını artırmak için çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek Etnospor Kültür Festivali'ni 22-25 Mayıs'ta yine İstanbul'da düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı'nın, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere uğurlanması töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak her yıl iki büyük etkinlik düzenliyoruz, birisi Etnospor Forumu, birisi de Etnospor Kültür Festivali. Etnospor Forumu'nu bir yıl Türkiye'de yapıyoruz diğer yıl da başka bir ülkede yapıyoruz. Almatı'da, Bakü'de yapmıştık şimdi 7'incisini St. Petersburg'da yaptık. Etnospor Kültür Festivali'ni her sene İstanbul'da yapıyoruz, 22-25 Mayıs'ta yine İstanbul'da yapacağız." diye konuştu.

Türk devletleri öncülüğünde 2 yılda bir organize edilen Dünya Göçebe Oyunları'na da önem verdiklerini dile getiren Bilal Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nın da organizasyon ortağıyız, dolayısıyla bu etkinlikler işin adeta omurgasını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde Dünya Etnospor Birliği olarak dört yılda bir yapılacak dünyanın bütün kıtalarının daha dengeli temsilinin merkeze alınacağı bir etnospor organizasyonu planlıyoruz. Bunun 2026 yılından sonra ilkinin olabileceğini öngörüyoruz henüz işin sistematiğini, mekanizmalarını çalışıyoruz, hangi ülkede ve ne zaman olacağı, hangi branşların olacağı, bunlar ilerleyen dönemde belli olacak. Üye ülke sayısı her geçen yıl artıyor, etkinliklerin kapsamları işbirliklerin boyutları her geçen gün daha da güçleniyor. Rusya'da da bunlar konuşuldu, katılımcı ülkeler geleneksel sporların dünyadaki geleceğini konuştu." ifadelerini kullandı.

Dört yılda bir yapılacak bu etnospor organizasyonuyla ilgili ülkelerin spor bakanlıklarının olumlu tepkilerini aldıklarını aktaran Erdoğan, "Ümit ediyorum ki gerçekten dünyada bütün geleneksel sporların yaşatılması ve yaygınlaşması anlamında daha merkezde yer alabilmesi, daha görünür hale getirilmesiyle ilgili bu çalışmaların sonuçlarını görmeye devam edeceğiz." dedi.

Milli okçu Mete Gazoz'un 2020'de olimpiyat, 2023'te dünya şampiyonluğuna, 2024'te de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasının başta okçuluk olmak üzere geleneksel sporlara ilgiyi artırdığının belirtilmesi üzerine Bilal Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Organik bir şekilde bunu başarıyoruz hem gerçekten bizim olimpik okçulukta başarı düzeyi arttıkça geleneksel okçulukta da bunlar böyle bir birini destekleyerek götürüyor. Aynı şeyi güreşlerde de görüyoruz, yağlı güreşe de her yıl artan inanılmaz bir teveccüh var. Güreşte de yeniden bir çıkış trendini yakalamakta olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla geleneksel sporlarla olimpik sporlar arasında aslında bir sinerjiden bahsedilebilir, bazı geleneksel spor branşları olimpik branş olmak için lobi yapıyor, öyle çalışmalar da var. Geleneksel sporun kendi içinde de sürdürülebilir yapılar, profesyonel kurumsal yapılar kurarak geleceğe yürümesi için her yıl üstüne koyarak güzel neticeler alması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun depremlerden etkilenen illere gönderdiği Geleneksel Oyunlar Tırı'nın önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu'da tırın gittiği bazı yerlerde çocukların bu oyunları ilk defa gördüklerini görüyoruz. Bir şekilde bu oyunları oynama fırsatı bulamamışlar, okullarının bahçesine götürdüğümüz zaman çocuklar mangala ile mas güreşiyle ilk defa tanışıyor. Ondan sonra hayatının devamında bu sporlara karşı alıcılarını açmış oluyor. O da bu işin alt yapısını güçlendirme anlamında çok güzel sonuç veriyor, inşallah tırların da sayısı artar daha çok çocuğa bu sporları, bu oyunları götürmeyi başarabiliriz."

Federasyonun tesislerinde yüzlerce çocuğun katıldığı geleneksel oyunlar şenliğini de gezen Bilal Erdoğan, sohbet ettiği çocuklarla sanatsal etkinliklere katıldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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