ETÜ Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 2 Kupa ve 10 Madalya Kazandı - Son Dakika
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ETÜ Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 2 Kupa ve 10 Madalya Kazandı

ETÜ Biathlon Türkiye Şampiyonası\'nda 2 Kupa ve 10 Madalya Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nı 2 Kupa ve 10 madalya ile tamamladı. ETÜ, erkekler ve kadınlarda elde ettikleri başarılarla şampiyonluğa ulaştı.

20.02.2024 16:45  Güncelleme: 16:50
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nı 2 Kupa ve 10 madalya ile tamamladı.

Kandilli Kayak Mekezi'nde düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda ETÜ adına mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Eyüp Arslan, Barış Oduncu, Berkhan Metehan Türkeş ve Levent Ören, elde ettikleri kombine takım sonuçları ile Erkekler Kayaklı Biathlon Türkiye Şampiyonu oldu.

Kadınlarda ise Mine Kılıç, Neslişah Sarıaltun, Betül Demir ve Emina Sıdaruk Atatürk Üniversitesi'ni geri bırakarak Kadınlar Kayaklı Biathlon Türkiye Şampiyonu oldu ve birincilik kupasını ETÜ'ye getirdi.

Öte yandan şampiyonanın ilk günündeki kadınlar bireysel yarışında kürsünün tüm basamaklarında ETÜ'lü sporcular yer alırken Mine Kılıç altın, Neslişah Sarıaltun gümüş ve Betül Demir bronz madalyanın sahibi oldu. İkinci günde yine ETÜ'lü sporcular zirve yarışına girdi ve Neslişah Sarıaltun altın madalyaya, Mine Kılıç gümüş madalyaya uzandı.

Erkekler ferdi müsabakasında ilk gün kürsüde ETÜ'den iki isim yer aldı ve Barış Oduncu gümüş madalya, Eyüp Arslan bronz madalya kazandı. ETÜ ikinci günü de boş geçmedi ve Eyüp Arslan bronz madalyayı ETÜ'ye kazandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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