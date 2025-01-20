ETÜ Judo İle Şampiyonada 2 Altın Kazandı - Son Dakika
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Spor

ETÜ Judo İle Şampiyonada 2 Altın Kazandı

ETÜ Judo İle Şampiyonada 2 Altın Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

20.01.2025 16:40
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Başkent Ankara'da 55 şehirden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla 18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Muhammet Ali Demirel ve 73 kiloda mindere çıkan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi İbrahim Demirel, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyaları ETÜ'ye kazandırdı. Öte yandan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans öğrencisi Bilal Çiloğlu ise 73 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona sonrasında sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Madalyaları toplamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Judo bizim en iddialı olduğumuz branşlardan birisi ve öğrencilerimiz bunu bir kez daha herkese gösterdi. Gençlerimizin uluslararası şampiyonalarda da üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ETÜ Judo İle Şampiyonada 2 Altın Kazandı - Son Dakika

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