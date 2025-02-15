ETÜ Kış Spor Oyunları'nda Zirvede - Son Dakika
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ETÜ Kış Spor Oyunları'nda Zirvede

ETÜ Kış Spor Oyunları\'nda Zirvede

ETÜ, Kış Spor Oyunları'nda 3 kupa, 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak başarı elde etti.

15.02.2025 10:29
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kış Spor Oyunları'nda Kayak Alp Disiplini ve Snowboard Türkiye Şampiyonalarına 3 birincilik kupası, 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak damga vurdu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kayak Alp Disiplini Şampiyonası'nda Erkek Takımı sporcuları Bünyamin Çelik, Mahmut Kazanç, Salih Yusuf Kartaltepe, Can Göydaş, Tuğrul Çemlek, Görkem Üzeren ve Muhsin Murat Bingül, takım halinde elde ettikleri puanlarla birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye şampiyonu oldu.

Pistlerde rüzgar gibi esen Kayak Alp Disiplini Kadın Takımı sporcuları Sıla Kara, Zerda Tımarlı, Hilal Çelik ve Aliye Zeynep Bingül, 2024'te olduğu gibi bu yıl da Özyeğin Üniversitesi'ni geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Karda hünerlerini sergileyen ETÜ Snowboard Erkek Takımı sporcuları Uğur Koçak, Ömer Faruk Keleşoğlu, Ali Armanç Yağan ve Emirhan Miraç Canberk ise elde ettikleri derecelerle kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı ve ETÜ'ye 3. Türkiye Şampiyonluğunu kazandırdı.

ETÜ'lü sporcular, ferdi yarışlarda da nefes kesen performanslara imza atarak toplamda 6 altın, 2 gümüş ve 2 de bronz madalya kazandılar.

Kadınlar Kayak Alp Disiplini Slalom ve Büyük Slalom branşlarında mücadele eden Sıla Kara, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyalara ulaştı. Aynı şekilde Erkekler Kayak Alp Disiplini Slalom ve Büyük Slalom branşlarında yarışan Bünyamin Çelik'de çifte zafer yaşayarak altına ulaşırken Can Göydaş ise her iki yarış sonucunda kürsünün 3. basamağında yer alarak bronz madalyaları kazandı.

Erkekler Snowboard Ferdi yarışlarında ise kürsünün ilk iki basamağında yine ETÜ'lü sporcular yer alırken, Slalomda Ömer Faruk Keleşoğlu birinci, Uğur Koçak ikinci oldu. Büyük Slalomda ise Uğur Koçak birinci, Ömer Faruk Keleşoğlu ikinci olmayı başardı.

Müsabakaların ardından sporcuları ve antrenörleri tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Öğrencilerimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Alp Disiplini ve Snowboard branşlarında zirvenin sahibi oldu. 2024'te 2 kupa ve 8 madalya kazanmıştık. Bu yıl ise 3 kupa ve 10 madalyayı koleksiyonumuza ekledik. Elde edilen sonuçlarla ÜNİLİG'de genel sıralamada hedefimiz olan birinciliğe bir adım daha yaklaştık. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hocalarımızı bir kez daha gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ETÜ Kış Spor Oyunları'nda Zirvede - Son Dakika

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