2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Gakpo'nun topuk pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Depay'ın sol taraftan ceza sahasına girip, kaleyi karşısına aldıktan sonra yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
21. dakikada A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutta top savunmada Van Dijk'e çarparak kornere gitti.
35. dakikada A Milli Takım'ın sol taraftan kullandığı kornerde Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlağı sağ kanattan önünde bulan Arda Güler'in arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Berlin Olimpiyat
Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay
Yedekler: Bijlow, Flekken, Geertruida, de Ligt, Wijnaldum, Weghorst, Frimpong, Van de Ven, Veerman, Blind, Malen, Brobbey, Zirkzee, Gravenberch
Teknik Direktör: Ronald Koeman
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Samet Akaydin (dk. 35) (Türkiye)
Sarı kart: Simons (Hollanda) - BERLİN
Son Dakika › Spor › EURO 2024 Çeyrek Finalinde Türkiye, Hollanda'yı 1-0 Yendi - Son Dakika
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