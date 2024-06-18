EURO 2024 D Grubu İlk Maçlar Sonuçlandı - Son Dakika
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EURO 2024 D Grubu İlk Maçlar Sonuçlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlandı. Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup ederken, Fransa da Avusturya'yı 1-0 yendi. Puan durumu ise şu şekilde oluştu: Hollanda ve Fransa 3 puanla lider, Polonya ve Avusturya ise henüz puan alamadı. İkinci maçların programı ise şu şekilde: 21 Haziran Cuma günü Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak.

18.06.2024 00:21
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Polonya ile Hollanda, Avusturya ile de Fransa karşı karşıya geldi.

Grubun ilk maçında Polonya ile Hollanda, Hamburg'taki Volkspark'ta karşılaştı.

Hollanda, rakibini Cody Gakpo ve Wout Weghorst'un golleriyle 2-1 mağlup ederken, Polonya'nın tek golünü Adam Buksa kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Avusturya ile Fransa, Düsseldorf Arena'da kozlarını paylaştı. Fransa, rakibini Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Puan durumu

D Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAVPuan
Hollanda11002113
Fransa11001013
Polonya100112-10
Avusturya100101-10

İkinci maçların programı

D Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Olympiastadion)

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

Kaynak: AA

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