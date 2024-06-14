EURO 2024'E DOĞRU - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın "müdavimi" Almanya - Son Dakika
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EURO 2024'E DOĞRU - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın "müdavimi" Almanya

17. Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne (EURO 2024) tarihinde "en çok katılan takım" bu yılın ev sahibi Almanya oldu.

14.06.2024 11:19
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17. Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne (EURO 2024) tarihinde "en çok katılan takım" bu yılın ev sahibi Almanya oldu.

Münih'te bugün oynanacak İskoçya maçıyla turnuvaya başlayacak Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası macerasında daha önce 13 kez finallerde mücadele etti.

EURO 2024'ün ev sahibinin, 1960'ta yer almaya başladığı organizasyona katılım sayısı, düzenlediği bu şampiyonayla 14'e yükselecek.

İspanya 11 katılımla 2'nci sırada bulunurken İtalya, İngiltere, Fransa ve Hollanda, 10 katılımla 3'üncü sırayı alıyor.

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımdan Gürcistan, tarihinde ilk kez şampiyonda yer alacak.

Sırbistan ise Karadağ'ın ayrılmasından sonra ilk kez şampiyonada boy gösterecek.

Ülkeler, katıldıkları yıllar, en iyi dereceler

17. Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek takımların, turnuva tarihindeki karnesi şöyle:

Ülke

Katılım1960196419681972197619801984198819921996200020042008201220162020
Almanya13

1.2.1.GYF2.1.GG2.YFYFS16
İspanya11

1.

G2.G

ÇFÇFG1.1.S16YF
İtalya10

1.

4.

YF

G2.GÇF2.ÇF1.
İngiltere10

3.

G

GGYFGÇF

ÇFS162.
Fransa104.

1.

GYF1.ÇFGÇF2.S16
Hollanda10

3.G

1.YFÇFYFYFÇFG

S16
Danimarka9

4.

YFG1.GGÇF

G

YF
Portekiz8

YF

ÇFYF2.ÇFYF1.S16
Çekya7

2.GYFGÇFGÇF
Belçika6

3.

2.G

G

ÇFÇF
Hırvatistan6

ÇF

GÇFGS16S16
Türkiye5

GÇF

YF

GG
İsviçre5

G

GG

S16ÇF
Romanya5

G

GÇF

G

G

Polonya4

GGÇFG
Macaristan4

3.

4.

S16G
Avusturya3

G

GS16
İskoçya3

GG

G
Ukrayna3

GGÇF
Slovakya2

S16G
Arnavutluk1

G

Slovenya1

G

Gürcistan-

Sırbistan-

Not: G (grup aşaması), ÇF (çeyrek final), YF (yarı final), S16: (son 16)

Kaynak: AA

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