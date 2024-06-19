EURO 2024 için Almanya'ya 197 görevli ve misafir götürüldü - Son Dakika
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EURO 2024 için Almanya'ya 197 görevli ve misafir götürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya götürülen görevli ve misafir sayısını açıkladı. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, toplamda 197 kişi Almanya'ya götürüldü. Bu kişiler arasında TFF yönetim kurulu üyeleri, görevli personel, kulüp temsilcileri, medya yöneticileri, teknik direktörler, antrenörler ve milli takım eski futbolcuları bulunuyor. Ayrıca milli takımların ve TFF'nin sponsorlarından olan Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com'un yöneticileri, çalışanları ve misafirleri de bu sayıya dahil edildi.

19.06.2024 12:53
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'ya götürülen görevli ve misafir sayısı hakkında açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şampiyona için Almanya'ya bir uçaktan oluşan toplam 197 görevli ve misafir götürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadalere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asil-yedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.

Bunun dışındaki misafirler, önceki milli maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan milli takımlar ve TFF sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Avrupa Futbol Şampiyonası'na konsantre olduğumuz bu süreçte, milli takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 için Almanya'ya 197 görevli ve misafir götürüldü - Son Dakika

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