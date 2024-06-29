EURO 2024: İspanya ile Gürcistan Son 16 Turunda Karşılaşacak - Son Dakika
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EURO 2024: İspanya ile Gürcistan Son 16 Turunda Karşılaşacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile Gürcistan, son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele Köln Stadı'nda oynanacak ve kazanan takım çeyrek finale yükselecek. İspanya'da Nacho ve Perez'in durumu belirsizken, Gürcistan'da Mekvabishvili cezalı durumda. İki takım daha önce 7 kez karşılaştı ve İspanya tüm maçları kazandı.

29.06.2024 10:41
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 tur maçında yarın İspanya ile Gürcistan karşılaşacak.

Köln Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

İspanya-Gürcistan müsabakasında tur atlayacak takım, çeyrek finalde Almanya- Danimarka eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.

İspanya'da Nacho ve Perez'in durumu belirsiz

İspanya Milli Takımı'nda stoper Nacho Fernandez ve forvet oyuncusu Ayoze Perez'in hafif sakatlığı bulunuyor.

Cezalı oyuncusu olmayan İspanya'da Nacho ve Perez'in forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. İspanya'da ayrıca Dani Carvajal, Robin Le Normand ve Daniel Vivian sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Gürcistan'da Mekvabishvili cezalı

Gürcistan Milli Takımı, İspanya karşılaşmasında orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili'den faydalanamayacak.

Grup aşamasındaki 3 maçta da forma giyen Mekvabishvili, son Portekiz müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki futbolcu, yarınki İspanya mücadelesinde forma giyemeyecek.

Gürcistan'da ayrıca Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Giorgi Kochorashvili ve Solomon Kverkvelia, kart sınırında bulunuyor.

Grup mücadeleleri

İspanya, zorlu B Grubu'nu lider bitirirken Gürcistan ise Türkiye'nin de olduğu F Grubu'ndan üçüncü çıktı.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.

Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

Rekabette İspanya üstün

İki takım, yarın tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

İspanya ile Gürcistan, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı.

İspanyolların attığı 19 gole, Gürcüler 4 golle karşılık verebildi.

Elemelerde de aynı grupta yer aldılar

İspanya ile Gürcistan, EURO 2024 elemelerinde de karşılaştı.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan iki ekipten İspanya, 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgiyle 21 puan topladı ve lider olarak turnuvaya katıldı.

Gürcistan ise ikişer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle dördüncü olarak turnuva bileti alamadı. Gürcüler, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e katılmaya hak kazanarak tarihlerinde bir ilki başardı.

Eleme gruplarında yapılan iki maçı İspanya 3-1 ve 7-1'lik skorlarla kazandı.

Muhtemel 11'ler

İki ekibin yarınki müsabakaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte (Nacho), Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams

Gürcistan: Mamardashvili, Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024: İspanya ile Gürcistan Son 16 Turunda Karşılaşacak - Son Dakika

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