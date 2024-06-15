EURO 2024: İtalya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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EURO 2024: İtalya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nda İtalya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. Arnavutluk, maçın 23. saniyesinde Nedim Bajrami'nin golüyle öne geçse de İtalya, Alessandro Bastoni ve Nicolo Barella'nin golleriyle galibiyeti elde etti. Bu gol aynı zamanda turnuva tarihinde atılan en erken gol olarak kaydedildi.

15.06.2024 23:58
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İtalya, ilk maçında Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında B Grubu'nda İtalya ile Arnavutluk, Dortmund Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı maçta Arnavutluk 23. saniyede golü buldu. İtalya savunmasının hatasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Nedim Bajrami'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün şokunu kısa sürede atlatan İtalya 11. dakikada Alessandro Bastoni ile eşitliği yakaladı. 16. dakikada Nicolo Barella'nin golüyle İtalya 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele İtalya'nın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Muçi, 87. dakikada Bajrami'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bajrami turnuva tarihine geçti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arnavutluk'ta Nedim Bajrami'nin İtalya karşısındaki golü, turnuva tarihinde atılan en erken gol oldu. 23. saniyede Dimarco'nun kullandığı taç atışında savunmanın hatasını değerlendiren Nedim Bajrami Arnavutluk'u 1-0 öne geçirirken, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde atılan en erken gole imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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