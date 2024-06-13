EURO 2024 Öncesi İskoç Taraftarlar Münih'te Heyecan Yaşıyor - Son Dakika
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EURO 2024 Öncesi İskoç Taraftarlar Münih'te Heyecan Yaşıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi taraftarlar, turnuva heyecanını yaşamaya başladı. Münih'te yapılacak olan Almanya-İskoçya maçı öncesi İskoç taraftarlar, Marienplatz ve çevresinde toplanarak eğlenceli bir atmosfer oluşturdu. İskoç futbolseverler, formaları ve bayraklarıyla birlikte yöresel enstrümanlar eşliğinde marşlar söyleyip, tezahüratlar yaparak renkli bir görüntü sergiledi.

13.06.2024 15:29
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Almanya'nın ev sahipliğinde yarın açılışı yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi taraftarlar turnuva heyecanını yaşamaya başladı.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu olan turnuva, yarın Münih Futbol Arena'da yapılacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak.

Toplam 24 ülke milli takımının 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılacak finale gitmek için mücadele edeceği şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor.

EURO 2024'e ev sahipliği yapan 10 şehirden biri olan Münih, yarın oynanacak Almanya-İskoçya müsabakası öncesi İskoç taraftarların akınına uğradı.

Münih'in simge yerlerinden olan Marienplatz ve etrafında toplanan çok sayıda İskoç futbolsever, formaları ve bayraklarıyla eğlendi. Yöresel enstrümanları gayda eşliğinde marşlar söyleyip, tezahüratlar yapan futbolseverler, İskoç erkeklerinin giydiği "Kilt" adı verilen etekler ve farklı kostümlerle renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 Öncesi İskoç Taraftarlar Münih'te Heyecan Yaşıyor - Son Dakika

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