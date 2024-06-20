EURO 2024: Sırbistan ve Slovenya 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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EURO 2024: Sırbistan ve Slovenya 1-1 berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Sırbistan, son saniyede bulduğu golle Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Slovenya'nın 1-0 öne geçtiği maçta, Sırbistan son saniyede beraberlik golünü buldu. Bu sonuçla Slovenya puanını 2'ye yükseltirken, Sırbistan ilk puanını aldı.

20.06.2024 18:03
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Sırbistan, son saniyede bulduğu golle Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da oynanan maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çaldı. İki tarafın da dengeli bir oyun ortaya koyduğu ilk yarıda gole yaklaşan taraf 38. dakikada Slovenya oldu. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Timi Elsnik'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Mücadelede dengeyi değiştiren gol ise ikinci yarıda geldi. 69. dakikada Timi Elsnik'in uzak direğe yaptığı ortada Zan Karnicnik'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Slovenya 1-0 öne geçti. Slovenya, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk galibiyetini almaya yakınken maçın son saniyesinde, 90+5'te Sırbistan beraberlik golünü buldu. Ilic'in kullandığı kornere iyi yükselen Luka Jovic'in kafa vuruşu sonrası top ağlara gitti ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla C Grubu'nda Slovenya puanını 2'e yükseltti, Sırbistan ise ilk puanını aldı.

Öte yandan, Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic de 11'de başladığı mücadelenin 82. dakikasında yerini Lazar Samardzic'e bıraktı.

TSİ 19.00'da oynanacak İngiltere- Danimarka maçıyla birlikte C Grubu'nun ikinci maçları tamamlanmış olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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