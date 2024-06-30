EURO 2024 Son 16 Turu: Fransa ile Belçika Karşı Karşıya - Son Dakika
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EURO 2024 Son 16 Turu: Fransa ile Belçika Karşı Karşıya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Fransa ile Belçika yarın karşı karşıya gelecek. Müsabaka Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Fransa, D Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak 2. sırada son 16 turuna yükseldi. Belçika ise E Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı. İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ise UEFA'nın internet sitesinde yer alıyor.

30.06.2024 09:05
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

Grup performansları

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.

Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.

Aralarında 76. randevu

Fransa ile Belçika, yarın 76. kez kozlarını paylaşacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, de Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio

Kaynak: AA

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