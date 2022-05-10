EURO 2024'te açılış maçına Münih, finale Berlin ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçına Münih, finaline Berlin ev sahipliği yapacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında EURO 2024 maç takviminin onaylandığı belirtildi.
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçının Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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